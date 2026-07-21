Morte Fakir, Pacini (Pd): "Imbarazzante che Meloni trovi il tempo di occuparsi di me"

“Meloni? Penso che sia veramente imbarazzante che in un Paese dove la benzina è a 2euro al litro trovi il tempo di occuparsi di un assessore di municipio. Evidentemente diamo fastidio. Mi hanno attaccato riportando parole false da cui mi dissocio per il semplice fatto di non averle mai dette. Io ho pronunciato parole di Resistenza e antifascismo, che vivono nella Costituzionale scritta da chi il fascismo l’ha combattuto e sconfitto”. Così l’assessore al Municipio 1 del Partito Democratico Lorenzo Pacini, a margine del presidio per Fakir Abderrahim, dopo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, lo aveva attaccato per alcune sue frasi al programma radiofonico La Zanzara, scrivendo: “Mi aspetto che gli stessi esponenti della sinistra trovino il coraggio di prendere le distanze quando un assessore del Partito Democratico arriva a evocare i fucili contro gli avversari politici“.