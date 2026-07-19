G8 di Genova 2001, il corteo per i 25 anni tra memoria e contestazione

Si è concluso a Genova il corteo nazionale organizzato nel venticinquesimo anniversario del G8 del 2001. La manifestazione, aperta dallo striscione ‘Don’t clean up this blood‘, ha attraversato i luoghi simbolo di quelle giornate, dalla scuola Diaz fino a piazza De Ferrari, sede del vertice dei Grandi nel 2001. Tra i momenti più significativi il passaggio in piazza Alimonda, dove i manifestanti hanno deposto fiori e due estintori accanto alla targa dedicata a Carlo Giuliani. Durante il corteo sono stati scanditi cori come “Siamo tutti Carlo Giuliani” e “Carlo è vivo e lotta insieme a noi”. Nel corso della manifestazione sono comparsi anche striscioni e cartelli di protesta contro Donald Trump, Roberto Vannacci e l’ultradestra. Il corteo si è svolto con fumogeni e momenti di tensione simbolica, ripercorrendo i luoghi che venticinque anni fa furono teatro degli scontri del G8.