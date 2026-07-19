Iran, video mostra l’attacco alla base Usa in Giordania che ha ucciso due militari

Un video diffuso online sembra mostrare il momento in cui alcuni missili iraniani colpiscono una base aerea statunitense in Giordania. Secondo l’esercito americano, nell’attacco sono morti due militari, una persona risulta dispersa e altre quattro sono rimaste ferite. Teheran rivendica l’azione come risposta ai raid degli Stati Uniti. Secondo i dati diffusi dalle due parti, dall’inizio del conflitto sono morti 16 militari statunitensi, mentre l’Iran riferisce di almeno 50 vittime e oltre 500 feriti negli ultimi raid americani.