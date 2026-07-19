Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 20 luglio 2026

Ultima ora

Iran, video mostra l’attacco alla base Usa in Giordania che ha ucciso due militari

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Un video diffuso online sembra mostrare il momento in cui alcuni missili iraniani colpiscono una base aerea statunitense in Giordania. Secondo l’esercito americano, nell’attacco sono morti due militari, una persona risulta dispersa e altre quattro sono rimaste ferite. Teheran rivendica l’azione come risposta ai raid degli Stati Uniti. Secondo i dati diffusi dalle due parti, dall’inizio del conflitto sono morti 16 militari statunitensi, mentre l’Iran riferisce di almeno 50 vittime e oltre 500 feriti negli ultimi raid americani.