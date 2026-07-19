Bologna, muore un 42enne durante l’intervento della polizia: il video del fermo

Un uomo di 42 anni, di origine marocchina, è morto a Bologna durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. A dare l’allarme erano stati alcuni residenti, che avevano segnalato il suo stato di agitazione. Un video diffuso nelle ultime ore mostra le fasi del fermo. Nelle immagini si vedono due agenti che immobilizzano l’uomo a terra mentre lui urla “Aiuto, basta, basta“. Dopo alcuni minuti smette di divincolarsi e non risponde più, mentre sul posto sono presenti anche i soccorritori. Secondo le prime ricostruzioni, durante l’intervento sarebbe stato utilizzato spray urticante e l’uomo sarebbe stato immobilizzato con fascette ai polsi. Poco dopo avrebbe accusato un malore. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti e disporrà l’autopsia per accertare le cause della morte.