Romania, Danubio ai minimi storici: emergono isole di sabbia nel fiume

(LaPresse) Il Danubio raggiunge livelli record di siccità in Romania: la portata del fiume è scesa ai minimi degli ultimi 30 anni, facendo emergere vaste aree sabbiose lungo le rive e grandi isole nel corso d’acqua. Secondo l’Amministrazione Nazionale delle Acque della Romania, la portata è stata misurata a 1.750 metri cubi al secondo, con una previsione di ulteriore calo fino a circa 1.700 metri cubi al secondo nel fine settimana. Il precedente minimo storico risaliva al 2003, quando il Danubio aveva toccato quota 1.650 metri cubi al secondo. Nelle immagini lungo il fiume si vedono ampie distese di sabbia, soprattutto nei pressi di Oltenita, dove una grande isola di sabbia è riemersa nel punto in cui il fiume Arges confluisce nel Danubio, una zona normalmente sommersa in questo periodo dell’anno. La riduzione del livello dell’acqua ha causato problemi anche alla navigazione: all’imbarcadero di Chiciu i traghetti hanno dovuto modificare le rotte per raggiungere i punti di attracco in Romania e Bulgaria. Nella contea di Calarasi sono inoltre state introdotte restrizioni per l’irrigazione. Le autorità prevedono un miglioramento nei prossimi giorni grazie alle piogge attese nel bacino del Danubio: la portata del fiume potrebbe risalire fino a circa 1.900 metri cubi al secondo.