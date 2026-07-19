Mondiali 2026, Madrid si prepara alla finale: maxischermi in città

(LaPresse) Madrid si prepara alla grande attesa per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. In città sono già iniziati gli allestimenti per accogliere i tifosi, con maxischermi installati in diversi punti simbolo, dal Parco del Fiume di Madrid fino alla Fontana di Cibeles, davanti al Municipio. Residenti e turisti hanno espresso entusiasmo per la sfida che assegnerà il titolo mondiale. La capitale spagnola si prepara a vivere una giornata di festa e partecipazione collettiva in occasione dell’appuntamento più importante del torneo. La finale si giocherà al MetLife Stadium, impianto che ospita le squadre NFL dei New York Giants e dei New York Jets e che per il torneo è stato temporaneamente rinominato New York-New Jersey Stadium. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00.