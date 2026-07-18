Lega, pochi militanti alla serata per Bossi e Maroni. Calderoli: “Chi è rimasto a casa è un traditore”

Roberto Calderoli ha strigliato la Lega nel corso del suo intervento alla festa del Carroccio di Cisano Bergamasco, vicino Pontida, davanti a una sala con diverse sedie vuote nella serata organizzata in ricordo di Umberto Bossi e Roberto Maroni. “Se fossi stato a una Pontida degli anni scorsi, avrei avuto davanti 10 volte le persone che sono presenti. I giornalisti non possono dire che è una festa tra pochi intimi, ma anche questo è un segnale che va compreso perché proprio nella sera in cui ricordiamo Bossi e Maroni non possiamo non ricordare il solco che hanno tracciato”, ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

“Se c’è una serata per Bossi e Maroni e qualcuno è stato a casa per me è una traditore degli ideali della Lega Nord e della Lega Salvini Premier. È un momento di riflessione e difficile, ma proprio quello che ci hanno dedicato Bossi e Maroni ci indica la strada con cui si può vincere e io quella strada intendo portarla avanti. Se poi qualcuno vuole fare il Ponte sullo Stretto a ma va benissimo, ma quello che ci hanno detto Bossi e Maroni io intendo portarlo avanti”, ha aggiunto.