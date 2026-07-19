Indonesia, naufragio nel Sulawesi: cinque sopravvissuti trovati alla deriva

(LaPresse) In Indonesia trovati cinque sopravvissuti dopo l’affondamento di un’imbarcazione passeggeri nelle acque orientali del Paese. Tra loro anche una bambina di 7 anni. I soccorritori continuano però le ricerche di circa 20 persone disperse. La nave KM Nurul Salsa, con a bordo 78 passeggeri e membri dell’equipaggio, è affondata mercoledì a circa 79 chilometri dal porto delle Isole Selayar, nella provincia del Sulawesi Meridionale, dopo un guasto al motore. Secondo l’Ufficio di Ricerca e Soccorso di Makassar, i cinque superstiti sono stati individuati mentre erano alla deriva, aggrappati a una nassa da pesca appartenente a un pescatore locale. Un uomo e quattro donne sono stati recuperati da un peschereccio vicino all’isola di Matallang e successivamente trasferiti sulle unità di soccorso. Nell’incidente è stata accertata almeno una vittima, mentre proseguono le operazioni per rintracciare gli altri dispersi.