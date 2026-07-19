Cina, frana devastante a Chongqing: le operazioni di soccorso tra le macerie

(LaPresse) In Cina, una violenta frana nella contea di Pengshui, nell’area di Chongqing, ha provocato almeno otto morti e lasciato 34 persone disperse. Le operazioni di soccorso sono proseguite tra le difficoltà causate dall’instabilità del terreno e dal rischio di nuovi cedimenti. Secondo i media statali cinesi, una grande quantità di rocce e terra è precipitata da un pendio nella mattinata di venerdì, travolgendo oltre 10 edifici residenziali. I soccorritori hanno estratto vive 10 persone, trasferite successivamente in ospedale, mentre più di 1.100 residenti sono stati evacuati e portati in aree sicure. Nella zona sono stati inviati oltre 8.000 beni di prima necessità. Per motivi di sicurezza, le autorità hanno inoltre sospeso temporaneamente le forniture di elettricità, acqua e gas in un’area di circa un chilometro intorno al luogo della frana.