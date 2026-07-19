Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 19 luglio 2026

Ultima ora

Cina, frana devastante a Chongqing: le operazioni di soccorso tra le macerie

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

(LaPresse) In Cina, una violenta frana nella contea di Pengshui, nell’area di Chongqing, ha provocato almeno otto morti e lasciato 34 persone disperse. Le operazioni di soccorso sono proseguite tra le difficoltà causate dall’instabilità del terreno e dal rischio di nuovi cedimenti. Secondo i media statali cinesi, una grande quantità di rocce e terra è precipitata da un pendio nella mattinata di venerdì, travolgendo oltre 10 edifici residenziali. I soccorritori hanno estratto vive 10 persone, trasferite successivamente in ospedale, mentre più di 1.100 residenti sono stati evacuati e portati in aree sicure. Nella zona sono stati inviati oltre 8.000 beni di prima necessità. Per motivi di sicurezza, le autorità hanno inoltre sospeso temporaneamente le forniture di elettricità, acqua e gas in un’area di circa un chilometro intorno al luogo della frana.