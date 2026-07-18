Spagna, nella provincia di Saragozza incendio fuori controllo: vigili del fuoco lottano contro le fiamme

L’incendio a “Cinco Villas”, nella provincia di Saragozza, rimane fuori controllo sabato, come mostrano le immagini riprese dell’Unidad Militar de Emergencias. Da quando l’incendio è divampato mercoledì scorso, sono stati dispiegati 66 membri della Guardia Civile e 35 veicoli, oltre a due droni. Il numero totale di agenti delle varie forze dell’ordine coinvolti nell’operazione rimane intorno ai 450 e, secondo il governo regionale dell’Aragona, gli sforzi si concentreranno sulle aree a più alto rischio di riaccensione dell’incendio. Gli abitanti di almeno cinque paesi sono stati evacuati in zone sicure, dove sono rimasti, e nelle prossime ore sono previste ulteriori evacuazioni preventive. L’incendio, divampato nei pressi del comune di Orés, si è esteso su 15.400 ettari.