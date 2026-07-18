La Grande Moschea di Parigi compie 100 anni. E’ stata aperta nel 1926 per rendere omaggio ai soldati musulmani delle colonie francesi che combatterono nella Prima Guerra Mondiale e oggi è parte integrante del vivace Quartiere Latino della città. Ispirata all’Alhambra di Granada, in Spagna, la moschea presenta un minareto alto 33 metri che si affaccia sulla Senna, integrandosi con le torri gemelle della vicina Cattedrale di Notre-Dame, senza però oscurarle. Inoltre ospita una rinomata sala da tè e bagni turchi.