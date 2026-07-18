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domenica 19 luglio 2026

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Al via l'Eolie Music Fest con i concerti di Shablo e Aiello tra barche e spiagge

LaPresse
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Per tre giorni la musica diventa viaggio, raggiungendo prima la spiaggia di Capo d’Orlando per poi navigare tra le acque delle Isole Eolie. È in questi luoghi suggestivi che prende forma Eolie Music Fest, che dal 17 al 19 luglio dà vita a un palcoscenico diffuso, sospeso tra natura incontaminata e performance live. Un’esperienza immersiva non convenzionale, dove il pubblico raggiunge i concerti a bordo di imbarcazioni, tra baie nascoste, tramonti sul mare e scenari naturali straordinari. Per chi è sprovvisto di imbarcazione privata, l’organizzazione mette a disposizione imbarcazioni turistiche, con possibilità di imbarco – un’ora prima dei concerti – da Marina Corta di Lipari. Venerdì ha segnato il debutto della rassegna con i concerti di Aiello e Shablo Jazz Project, seguiti dal dj set di Andro e Shablo. Il viaggio continua sabato con Mannarino e Gaia e domenica con le esibizioni di Brunori Sas, Maria Antonietta & Colombre e Samuel.