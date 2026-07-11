Mondiali 2026, 100 operai fanno la la Viking Row sulla pista di un aeroporto

La Viking Row, la coreografia dei tifosi della Norvegia ai Mondiali di calcio, continua a spopolare. L’esultanza, diventata iconica durante il torneo nelle Americhe, è stata replicata anche da 100 operai che stanno lavorando al nuovo aeroporto di Mo i Rana, che verrà inaugurato il 30 settembre 2027. Seduti sulla pista in costruzione e con la scritta Norvegia ai loro piedi, hanno iniziato a remare a ritmo di tamburo (suonato dal sindaco Geir Waage). Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram di Avinor, società statale che gestisce la maggioranza degli aeroporti civili nel Paese scandinavo.