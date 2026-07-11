Iran, Mojtaba Khamenei promette vendetta: "Abbiamo la lista dei criminali"

La Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, in un messaggio diffuso in occasione della sepoltura del padre, il leader supremo defunto Ali Khamenei, ha promesso vendetta. La sua dichiarazione scritta è stata letta e trasmessa dalla televisione di Stato sabato. “È inoltre opportuno, in questa occasione, esprimere sinceramente il nostro apprezzamento per la straordinaria, storica e senza precedenti partecipazione di decine di milioni di persone nelle città e nei villaggi dell’Iran e dell’Iraq, in particolare a Teheran, Qom, Najaf, Karbala e Mashhad”, ha detto. “Ci impegniamo a vendicare il sangue puro vostro e di tutti i martiri di queste due guerre, inflitto dagli assassini criminali e vergognosi. Questa vendetta è la volontà della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Questi criminali, i cui nomi sono elencati dall’alto verso il basso, porteranno con sé nella tomba il desiderio di una morte pacifica nel proprio letto. Devono sapere che ciò non dipende dalla mia presenza né da quella di altri funzionari”, ha aggiunto.