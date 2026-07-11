Srebrenica, migliaia di persone commemorano il genocidio

Migliaia di persone si sono riunite sabato al Centro commemorativo di Srebrenica a Potočari per commemorare il 31° anniversario del genocidio di Srebrenica, durante una cerimonia in cui sono state sepolte le spoglie di 10 vittime. Secondo l’Istituto per le persone scomparse della Bosnia ed Erzegovina, la vittima più giovane è Senad Mušić, che aveva 20 anni al momento della morte. La più anziana è Ramo Dautović, ucciso all’età di 56 anni. Le altre vittime sono Muriz Baraković, Hamed Mušić, Ramo Alić, Muhidin Osmanović, Huso Ćerimović, Nuko Nukić, Ahmet Gušter e Asim Kunić. I loro resti sono stati recuperati tra il 1997 e il 2022 in diverse località.