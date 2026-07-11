New Orleans ricrea la corsa dei tori in stile Pamplona

La 20esima edizione annuale del San Fermín di New Orleans, ispirata alla tradizionale Corsa dei Tori, si è svolta sabato con i partecipanti vestiti con i tradizionali abiti bianchi e rossi mentre venivano inseguiti per le strade da pattinatori sui roller che interpretavano il ruolo dei tori. L’evento è nato nel 2007, alcuni anni dopo che il cofondatore Mickey Hanning si era recato a Pamplona e aveva partecipato per la prima volta alla vera corsa dei tori. Ha raccontato di aver voluto portare a New Orleans l’emozione vissuta in Spagna.

In pieno stile della Louisiana, ai partecipanti sono stati serviti sangria, birra e caffè durante il percorso di quasi un miglio, mentre cercavano di evitare i “tori” sui pattini che colpivano i corridori con mazze di plastica. L’evento, che ogni anno raccoglie migliaia di dollari, sostiene Beth’s Friends Forever, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata ad aiutare le donne che combattono contro il cancro nell’area di New Orleans. La manifestazione di tre giorni di quest’anno ha già raccolto oltre 10.000 dollari.