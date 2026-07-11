Incendi in Piemonte, i vigili del fuoco in azione in varie province

“Una vera e propria catastrofe ecologica sta interessando il Piemonte: il bilancio complessivo provvisorio dei roghi che stanno devastando il territorio ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola”. È quanto si legge in una nota della Regione Piemonte. La recente ondata di caldo che ha interessato il Piemonte dagli inizi di luglio, con il record di temperature massime registrato mercoledì 8, è stata anche accompagnata da forti venti che hanno ulteriormente incrementato il pericolo di incendi boschivi. I vigili del fuoco sono impegnati da giorni: a situazione di maggiore criticità nel Verbano-Cusio-Ossola, nel territorio di Premosello, dove sono attivi tre fronti.