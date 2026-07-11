Dorme al volante e la Tesla guida da sola, il video virale sui social

E’ diventato virale sui social il video che riprende una donna mentre dorme alla guida di una Tesla. Dalle immagini, riprese da un altro automobilista sulle strade del Canada, si vede la signora addormentata e la macchina che prosegue la marcia in modalità automatica. A preoccupare, inoltre, sarebbe il fatto che a bordo ci fossero dei bambini, seduti nei sedili posteriori. “È assolutamente incredibile quello a cui abbiamo appena assistito sull’Autostrada 1 tra Golden e Revelstoke. 100 km all’ora, una domenica estiva affollatissima e due bambini in macchina. Scioccante e orribile, ma dove sta andando a finire questo mondo?”, ha scritto su Facebook Carleigh King, che ha filmato e diffuso il video.