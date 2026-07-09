Rolling Stones, in arrivo il nuovo album: Mick Jagger e Ronnie Wood al party a Londra per il lancio

(LaPresse/Ap) Mick Jagger e Ronnie Wood hanno partecipato a un party a Londra per il lancio del nuovo album dei Rolling Stones, ‘Foreign Tongues‘, in uscita il 10 luglio. La festa si è tenuta al St Clement Hotel, una struttura di lusso ad Aldwych che aprirà ufficialmente al pubblico a settembre. Sui canali social della storica band inglese è stato pubblicato anche un video in cui i due artisti si esibiscono cantando e suonando ‘Ringing Hollow’. “E’ sempre molto emozionante quando esce qualcosa di nuovo, non importa quanti dischi tu abbia fatto”, ha dichiarato Jagger in un’intervista ad Associated Press.