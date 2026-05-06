I Rolling Stones annunciano un nuovo album: ‘Foreign Tongues’ uscirà il 10 luglio

Volere è potere, anche se hai più di 80 anni: i leggendari Rolling Stones hanno annunciato martedì l’uscita del loro attesissimo nuovo album in studio, ‘Foreign Tongues’, in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo. Il nuovo disco contiene 14 brani e arriva a meno di tre anni di distanza da ‘Hackney Diamonds’, album acclamato dalla critica e vincitore di un Grammy Award, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Il nuovo album èanticipato dal primo singolo ‘In the Stars’, un brano allegro e coinvolgente, disponibile sulle piattaforme digitali insieme alla traccia di apertura dell’album ‘Rough and Twisted’. Per festeggiare, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood hanno partecipato anche ad un evento di presentazione dell’album a Brooklyn, New York, condotto dalla star dei late night show della tv Usa Conan O’Brien .L’ultimo album dei Rolling Stones è stato ‘Hackney Diamonds’ del 2023. Si trattava del loro primo album di inediti in 18 anni, ovvero dal 2005, anno di uscita di ‘A Bigger Bang’. È stato anche il loro primo album completo dopo la morte Watts ha partecipato postumo a due delle dodici tracce dell’album. ‘Foreign Tongues’ includerà anche un’apparizione speciale dello storico batterista del grupp,Charlie Watts , scomparso nel 2021, in una delle sue ultime sessioni di registrazione prima della morte, oltre a contributi di Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.

I brani registrati in meno di un mese a Londra

‘Foreign Tongues’ ha preso vita in meno di un mese ai Metropolis Studios di West London, con Jagger, Richards e Wood che si sono riuniti con il produttore Andrew Watt. “Adoro fare queste sessioni di registrazione a Londra, al Metropolis. Sono state settimane molto intense quelle dedicate alla registrazione di ‘Foreign Tongues’. Avevamo 14 brani fantastici e abbiamo lavorato il più velocemente possibile. Mi piace quella sala perché non è troppo grande, così si percepisce la passione di tutti i presenti”, ha dichiarato Mick Jagger riflettendo sul processo di registrazione. “‘Foreign Tongues’ è in continuità con ‘Hackney Diamonds’ ed è stato fantastico lavorare di nuovo a Londra e avere quell’atmosfera londinese intorno a noi. È stato un mese di grande intensità. Per me, ciò che conta è il divertimento. Sono fortunato a poter fare questo e spero che duri a lungo”, ha aggiunto Keith Richards mentre Ronnie Wood ha commentato: “L’atmosfera in studio era davvero creativa e tutta la band ha dato il meglio di sé durante l’intero processo. Molto spesso abbiamo centrato l’obiettivo già alla prima ripresa. Spero che piaccia a tutti”.

Le voci su un nuovo album circolavano da settimane

Le voci su un nuovo album degli Stones circolavano da settimane. Innanzitutto, a Londra sono comparsi manifesti con il nome della band ‘The Cockroaches’, uno pseudonimo usato in passato dagli Stones, insieme a un codice QR. Il codice rimandava a thecockroaches.com’ e a una pagina di registrazione. Una volta effettuata la registrazione, l’utente riceveva un messaggio di conferma dalla Universal Music, l’etichetta discografica degli Stones. I rappresentanti non hanno rilasciato commenti o conferme, ma in seguito c’è stata la pubblicazione, in vinile e in edizione limitata, del brano ‘Rough and Twisted’ con il nome ‘The Cockroaches’: il primo vero indizio di ‘Foreign Tongues’, decifrabile solo dai fan più devoti. Poi, nella settimana precedente all’annuncio, hanno iniziato ad apparire cartelloni pubblicitari con l’iconico logo della bocca e della lingua della band nelle principali città del mondo. La suggestiva copertina dell’album è un dipinto realizzato dal celebre artista americano Nathaniel Mary Quinn, che ha commentato: “Creare la copertina dell’album per i Rolling Stones è un onore artistico: un dialogo con una delle forze più durature della storia culturale”.