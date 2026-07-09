Iran, Usa lanciano nuovi attacchi. Missili di Teheran su Kuwait e Bahrein

Torna a salire la tensione in Medio Oriente. Il Comando Centrale americano ha reso noto di aver colpito circa 90 obiettivi militari in Iran, tra cui sistemi di difesa, depositi di missili e infrastrutture lungo la costa del Paese dei Pasdaran. Donald Trump ha spiegato che l’operazione rappresenta una rappresaglia per i bombardamenti iraniani contro le navi e ha avvertito che ulteriori attacchi aggraveranno il conflitto. Le Guardie Rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrein e minacciato nuove azioni in caso di ulteriori offensive degli Stati Uniti. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha affermato che lo Stretto di Hormuz rimarrà accessibile solo sulla base di accordi con l’Iran e ha avvertito Washington delle conseguenze di nuove minacce. Esplosioni sono state segnalate a Manama, in Bahrein, dopo l’allarme antiaereo, mentre il Kuwait comunica di aver attivato le difese contro missili e droni.