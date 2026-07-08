Mario Adinolfi ai domiciliari a Roma, accusato di truffa ed evasione fiscale

Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, è stato posto agli arresti domiciliari nella mattinata di oggi su disposizione della Procura di Roma. Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di Finanza, è legato a un’indagine che gli contesta i reati di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell’inchiesta vi è il meccanismo della cosiddetta ‘scommessa collettiva’ che avrebbe alimentato una truffa da 5 milioni di euro. Gli investigatori gli attribuiscono inoltre una presunta evasione fiscale pari a circa 400mila euro.