Treni, a Firenze proseguono i lavori su Ponte al Pino: il video dal drone

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino, nel nodo ferroviario di Firenze. Lo sottolinea Rfi in una nota, specificando che dopo il completamento del sezionamento dell’impalcato esistente e la rimozione della prima porzione della struttura, le attività sono entrate nel vivo con la movimentazione delle restanti sezioni del ponte, effettuata mediante una gru da 2.000 tonnellate, con una capacità di sollevamento fino a 1.600, tra le più grandi impiegate in Europa per questo tipo di interventi. Le operazioni di questa prima fase, prosegue la nota di Rfi, proseguiranno nei prossimi giorni con il completamento dello svaro del vecchio impalcato, la demolizione delle spalle del ponte e le lavorazioni propedeutiche al varo della nuova struttura, previsto nella seconda finestra dei lavori, in programma dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio. Prosegue regolarmente anche il piano di mobilità predisposto per limitare gli impatti sulla circolazione ferroviaria. La rimodulazione dell’offerta e i servizi sostitutivi, aggiunge Rfi, consentono di garantire i collegamenti programmati nel nodo ferroviario fiorentino, con un costante monitoraggio dei flussi dei viaggiatori e dell’andamento della circolazione.