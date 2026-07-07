Spagna, la corsa dei tori a Pamplona per San Fermin

A Pamplona, in Spagna, è iniziata la tradizionale corsa dei tori per la festa di San Fermin, che dura ben nove giorni. Ancora una volta, migliaia di persone hanno deciso di affrontare la sfida, correndo a perdifiato tra le stradine strette del centro storico per sfuggire a sei tori che caricavano lungo un percorso tortuoso di ciottoli. Al momento, l’unico attimo di spavento si è verificato quando un toro è caduto in mezzo a un gruppo di corridori. Non sono stati segnalati feriti gravi.