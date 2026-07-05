Usa, Trump attacca il comunismo: "Cancro da estirpare"

(LaPresse) Donald Trump è intervenuto al Lincoln Memorial per il discorso conclusivo delle celebrazioni del 4 luglio dedicate ai 250 anni dell’Indipendenza degli Stati Uniti. L’evento, inizialmente rinviato di alcune ore per un’allerta meteo che aveva portato all’evacuazione del National Mall, si è svolto dopo la riapertura dell’area. Nel suo intervento, durato circa 35 minuti e pronunciato alla presenza della first lady Melania Trump, il presidente ha rivolto un duro attacco al comunismo, definendolo un «cancro da estirpare» e una «minaccia mortale alla libertà americana». «Non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno e l’America non diventerà mai un Paese comunista», ha dichiarato nel corso del suo discorso.