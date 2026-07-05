Stati Uniti, tempesta sul New Jersey: la devastazione nei parchi

Venerdì sera una violenta tempesta si è abbattuta sulle aree di New York e del New Jersey, lasciando senza corrente centinaia di migliaia di utenti e e provocando la cancellazione dei treni diretti fuori dalla Grande Mela. Migliaia gli alberi danneggiati o sradicati.

Le tempeste che hanno attraversato il Midwest e il Nord-Est hanno costretto diverse città a cancellare le feste programmate per il 4 luglio e a rimandare gli spettacoli pirotecnici.