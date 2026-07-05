Parigi, si torna a nuotare nella Senna: aperte tre aree balneari sul fiume

(LaPresse) Nuotare nella Senna si sta trasformando in un nuovo rituale estivo per Parigi. La capitale francese ha riaperto per il secondo anno consecutivo tre aree balneari sorvegliate lungo il fiume, segnando una nuova fase della fruizione degli spazi urbani. Le zone di balneazione gratuite, situate nei pressi del Municipio, della Torre Eiffel e nella parte orientale della città, resteranno accessibili per tutta l’estate, a seconda delle condizioni meteorologiche e della qualità dell’acqua. Le autorità hanno predisposto un sistema di controllo rigoroso, con la presenza costante di bagnini e verifiche quotidiane sulla qualità delle acque per garantire la sicurezza dei bagnanti. L’iniziativa sta attirando numerosi visitatori, che descrivono l’esperienza di nuotare nel cuore di Parigi come unica e suggestiva. Anche tra i residenti cresce la curiosità, con molti parigini che inseriscono il bagno nella Senna tra le attività da provare almeno una volta.