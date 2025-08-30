Chi è Xin Xin, l'unica panda gigante al mondo che non è cinese: vive in Messico

Xin Xin è l’unico panda gigante al mondo non di proprietà della Cina e l’ultimo della sua specie in Messico. Nata allo zoo di Chapultepec a Città del Messico il 1° luglio 1990, ha raggiunto i 35 anni di età — l’equivalente di oltre 100 anni umani — ed è tra i panda più longevi ancora in vita. Xin Xin discende da panda donati al Messico nel 1975, prima che Pechino trasformasse la sua “diplomazia del panda” da doni a prestiti. Sua madre era Tohui, un’icona nazionale messicana e il primo panda nato fuori dalla Cina a sopravvivere fino all’età adulta; suo padre, Chia Chia, era un panda maschio originariamente donato allo zoo di Londra. Poiché entrambi i genitori provenivano dall’era pre-prestiti, Xin Xin rimane l’unico panda al mondo a non essere sotto la proprietà della Cina.

Dalla metà degli anni ’80, infatti, la Cina presta i panda agli zoo stranieri solo tramite accordi dal valore di circa 1 milione di dollari all’anno, e qualsiasi cucciolo nato all’estero è considerato proprietà cinese. Le tariffe aiutano a finanziare la conservazione dei panda in Cina e fungono da strumento di soft power diplomatico. Xin Xin ha già superato la normale aspettativa di vita dei panda, che è di circa 15–20 anni in natura e 25–30 anni sotto cura professionale. Il record mondiale è di 38 anni, stabilito da Jia Jia a Hong Kong. Il clima di alta quota del Chapultepec, simile alle foreste di bambù del Sichuan, ha a lungo sostenuto il programma di allevamento dei panda dello zoo, che ha prodotto in totale otto cuccioli. Le cure quotidiane di Xin Xin comprendono controlli sanitari e addestramento cooperativo che consente ai veterinari di monitorarla senza anestesia.

La sua dieta consiste in 12–13 chilogrammi di bambù coltivato in Messico, insieme a una razione di riso, carote e mele. Ha una particolare predilezione per le mele, che vengono utilizzate anche come ricompensa durante il suo addestramento.

Oggi ci sono circa 1.860 panda in natura, per lo più nelle province cinesi di Sichuan, Shaanxi e Gansu. Grazie alla conservazione, la specie è stata riclassificata dall’IUCN da “In pericolo” a “Vulnerabile” nel 2016.