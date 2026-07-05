Israele, Netanyahu: "Costruito Har Homa e Givat Hamatos per garantire l'integrità di Gerusalemme"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo governo sta sviluppando insediamenti “per garantire l’integrità di Gerusalemme“. “Stiamo sviluppando Gerusalemme Nord, Atarot e i suoi dintorni, gli insediamenti, l’eroismo, l’aviazione, l’economia, l’amore per Gerusalemme”, ha affermato durante il suo intervento all’inaugurazione dell’Atarot Heritage Center, che dovrebbe documentare la storia degli insediamenti.

Le dichiarazioni del premier sono state pronunciate nei pressi di un aeroporto abbandonato da tempo e che i palestinesi speravano potesse un giorno servire la loro futura capitale a Gerusalemme Est. Lo scalo fu chiuso nel 2000, poco dopo l’inizio della seconda intifada palestinese, per motivi di sicurezza.

Da decenni Israele si adopera per espandere la presenza ebraica nella Gerusalemme Est, conquistata insieme alla Cisgiordania e a Gaza durante la guerra del 1967. I palestinesi rivendicano tutti e tre i territori per il loro futuro Stato, mentre l’Onu e gran parte della comunità internazionale li considerano occupati illegalmente.