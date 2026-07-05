Cina, lo straordinario cielo stellato che attira gli appassionati di astronomia

Un cielo stellato da fiaba sta attirando decine di amanti di astronomia nella prefettura cinese dell’Altay, caratterizzata da oltre 240 notti senza nuvole all’anno e da un inquinamento luminoso praticamente inesistente. La regione sorge sulle pendici meridionali dei Monti Altai, che si estendono tra Mongolia, Russia, Cina e Kazakistan.

Sfruttando le vantaggiose condizioni naturali della zona, le autorità locali hanno annunciato la realizzazione di un “Corridoio automobilistico del cielo stellato” con aree di sosta appositamente designate per gli appassionati di astronomia, che in queste settimane si stanno recando nell’Altay per ammirare il Triangolo Estivo, formato da tre delle stelle più luminose dell’emisfero celeste settentrionale: Vega, Deneb e Altair.

Da giugno, i campeggi locali, provvisti di telescopi in loco e programmi di astronomia creati appositamente per famiglie e scolaresche, sono quasi al completo: alcuni raggiungono il 90% di occupazione.