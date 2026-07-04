Venezuela, cane-eroe rintraccia superstite tra le macerie a 8 giorni dal sisma

In Venezuela Halley, un cane da ricerca della Croce Rossa messicana, è diventato un eroe dopo aver localizzato un uomo sopravvissuto miracolosamente per otto giorni intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato nella doppia scossa di terremoto che ha fatto tremare il Paese lo scorso 24 giugno.

Il sopravvissuto, Hernán Gil Flores, è stato estratto dal seminterrato di un centro commerciale al termine di un’estenuante operazione tecnica resa possibile dal preciso lavoro di tracciamento del cane, che ha cinque anni e che è riuscito a individuare l’odore di una persona ancora viva. Il suo addestratore ha immediatamente allertato le squadre specializzate nella ricerca e nel soccorso urbano, permettendo così l’estrazione del sopravvissuto. Le operazioni sono durate tre giorni.

La scoperta ha portato un raro momento di profondo ottimismo in uno sforzo di soccorso internazionale alle prese con un bilancio delle vittime catastrofico che ha ormai superato le 2.645 persone.