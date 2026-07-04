Iran, migliaia di persone davanti alla Moschea di Teheran per i funerali di Khamenei

Fin dal primo mattino, la folla ha continuato a riversarsi alla Grande Mosallah di Teheran, mentre l’Iran ha dato il via ai funerali dell’ex guida suprema, Ali Khamenei, morto il 28 febbraio negli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele. I partecipanti al funerale hanno pianto alla vista della salma e alcuni hanno intonato slogan anti-Usa come “La nostra voce è una sola! Vendetta! Vendetta!”.

Il governo prevede l’afflusso di milioni di persone per la cerimonia funebre, che durerà fino al 9 luglio. La capitale iraniana è invasa da cartelloni che mostrano l’immagine di Khamenei con scene che ricordano i funerali della Guida Suprema, Ruhollah Khomeini, nel 1989. L’amministrazione iraniana intende capitalizzare la grande affluenza per dare nuovo impulso nei negoziati con gli Stati Uniti sul controllo dello Stretto di Hormuz e una soluzione definitiva al conflitto.