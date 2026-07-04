Iran, il russo Medvedev a Teheran per i funerali di Khamenei

Venerdì, funzionari russi e cinesi hanno reso omaggio all’ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio durante gli attacchi congiunti sferrati da Stati Uniti e Israele contro Teheran.

Tra le personalità di spicco che si sono fatte notare c’era Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, che dopo essersi trattenuto in silenzio davanti al feretro di Khamenei ha parlato con il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il presidente Masoud Pezeshkian.

La cerimonia funebre, che inizierà oggi e che si protrarrà fino al 9 luglio, è stata preceduta dall’ultimo saluto che rappresentanti da svariati Paesi del mondo hanno porto a Khamenei, la cui bara, avvolta nella bandiera nazionale, è stata posta nella Grande Moschea di Teheran accanto alle salme dei suoi familiari, uccisi come lui nel raid aereo israeliano che ha segnato l’inizio della guerra.