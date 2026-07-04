4 luglio, Trump: "Identità Usa minacciata da rinascita del comunismo"

In occasione dei 250 anni dell’indipendenza americana dal Regno Unito, Donald Trump ha tenuto un discorso dal Monte Rushmore. Il presidente ha espresso una serie di considerazioni, soffermandosi in particolare sul comunismo. Secondo il tycoon, negli Stati Uniti starebbe avvenendo una “rinascita del comunismo”, da lui definito “una minaccia mortale alla libertà americana“, più grave delle due guerre mondiali o dell’11 settembre.

“La nostra identità americana è sottoposta a un rinnovato attacco. Ora c’è una rinascita della minaccia comunista nel nostro Paese, anche da parte dei nuovi arrivati che abbracciano idee totalmente opposte al nostro stile di vita e al nostro grande successo”, ha affermato Trump. “Si può essere fedeli a Karl Marx oppure si può essere fedeli all’America. Si può essere comunisti, oppure si può essere patrioti. Non si può essere entrambe le cose”, ha concluso.