Terremoto in Venezuela, 71enne estratta viva dalle macerie: il video

Una donna di 71 anni è stata tratta in salvo dopo che la sua abitazione è crollata in seguito alle due violente scosse di terremoto avvenute mercoledì 24 giugno in Venezuela. L’anziana è stata salvata da suo figlio, Grian Rochburn, con l’aiuto di un passante. Grian stava per farsi una doccia quando il sisma ha colpito La Guaira. Grian, suo figlio e sua madre Ingrid hanno cercato di resistere al sisma nel loro appartamento, ma la scossa è stata così violenta che i muri sono crollati e loro sono “caduti in una buca”, secondo il racconto dell’uomo. Ha detto che, nonostante la famiglia fosse sepolta, ha iniziato a scavare tra le macerie. Dopo 40 minuti di sforzi, ha visto uno spiraglio di luce ed è riuscito a liberare sia sé stesso che suo figlio. Sua madre Ingrid, invece, è rimasta intrappolata tra due muri crollati. Grian ha raccontato che un passante è venuto in loro soccorso, aiutandolo a sollevare il muro che intrappolava sua madre, che a quel punto era priva di sensi. L’uomo, Angel, ha iniziato a scavare per liberare Ingrid dalle macerie mentre Grian filmava il suo recupero. Il video è diventato virale.