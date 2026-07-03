Euro 2032, Malagò soddisfatto: “Il 31 luglio elenco stadi, presto vedo Ceferin”

“Abbiamo parlato di tre argomenti con il Ministro, una tematica che riguarda situazioni di completamento di quelli che sono alcuni aspetti di Milano-Cortina legati anche all’Iog, perché c’è stata una riunione che anticipava il board dei giochi olimpici e invernali con Emanuele Di Centa”. Queste le parole dell presidente della Figc, Giovanni Malagó dopo un incontro con il ministro dello Sport Andrea Abodi. “Poi – ha aggiunto- abbiamo parlato con Massimo Sessa, commissario agli Stadi, per Euro32, Michele Uva in rappresentanza dell’UEFA è il sottoscritto, devo dire la verità, una riunione di cui sono molto contento, molto soddisfatto, il clima è eccellente, credo che sappiate che entro il 31 luglio ci aspettiamo delle risposte certe, anzi certificate meglio, da parte di quello che sono gli stadi da inserire nel dossier, l’UEFA su questo, come d’altronde tutti gli organismi internazionali, ha delle scadenze proprio obbligate, mi sento di dire che questa è un’opportunità sicuramente addizionale e ci saranno degli stadi pronti a sopportare i 5 iniziali, perché magari da qui a quella data qualche problema ci può essere e secondo me questo è anche molto positivo per il Paese, perché c’è tutta un’accelerazione. Lo stadio di Roma è nel ragionamento”. Malagò ha poi aggiunto:”Abbiamo messo a fuoco un po’ tutto, poi dovrò trovare il prima possibile il Presidente Ceferin, ci siamo sentiti, anche con l’Uefa il rapporto è eccellente e c’è qualche altra idea, non so, magari qualche altra idea che ci viene in mente da qui al prossimo futuro”.