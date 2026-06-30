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martedì 30 giugno 2026

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Quirinale, Schlein: "Unica priorità Meloni è potere, tiene in ostaggio istituzioni"

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“In un Paese in cui mancano 70.000 infermieri, in un Paese in cui una lista d’attesa per una gastroscopia può arrivare ad un anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Ecco, vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi degli italiani, anziché tenere in ostaggio le istituzioni e il Parlamento per curarsi dei problemi loro”. Così la leader Pd Elly Schlein arrivando a un convegno sulla legge elettorale organizzato da Fondazione Demo.