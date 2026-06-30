Grecia, crolla un edificio a Atene: quattro persone intrappolate

Un edificio di quattro piani è crollato nel quartiere di Petralona a Atene, capitale della Grecia, con quattro persone che sono rimaste intrappolate tra le macerie. Le immagini riprese dall’Associated Press mostrano i soccorritori impegnati nelle operazioni di recupero e intenti a valutare i danni strutturali del condominio. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il crollo del palazzo, che ospitava sette appartamenti. Stando a quanto riportato da alcuni media locali, erano in corso lavori di costruzione in un edificio adiacente.