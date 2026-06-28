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lunedì 29 giugno 2026

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Caldo record, in Repubblica Ceca superati i 41 gradi: è la prima volta in assoluto

LaPresse
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Domenica, per il secondo giorno consecutivo, la Repubblica Ceca ha registrato la giornata più calda di sempre. L’Istituto meteorologico ceco ha reso noto che la temperatura ha raggiunto i 41,1 gradi nella località settentrionale di Doksany. Il record precedente, pari a 40,9°C, era stato registrato nella stessa località sabato. L’ondata di caldo che questa settimana ha investito i Paesi dell’Europa occidentale si è ora spostata verso le aree centrali e orientali del continente. Sabato, le temperature hanno toccato livelli record in un’area compresa tra la Svizzera e la Danimarca.