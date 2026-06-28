Caldo record, in Repubblica Ceca superati i 41 gradi: è la prima volta in assoluto

Domenica, per il secondo giorno consecutivo, la Repubblica Ceca ha registrato la giornata più calda di sempre. L’Istituto meteorologico ceco ha reso noto che la temperatura ha raggiunto i 41,1 gradi nella località settentrionale di Doksany. Il record precedente, pari a 40,9°C, era stato registrato nella stessa località sabato. L’ondata di caldo che questa settimana ha investito i Paesi dell’Europa occidentale si è ora spostata verso le aree centrali e orientali del continente. Sabato, le temperature hanno toccato livelli record in un’area compresa tra la Svizzera e la Danimarca.