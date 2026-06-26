Il Giappone si prepara all’arrivo di due tempeste tropicali

Il Giappone meridionale si prepara all’arrivo di due tempeste tropicali che stanno portando forti venti e piogge intense in diverse aree del Paese. L’Agenzia meteorologica giapponese ha avvertito i residenti di prestare attenzione alle frane e alle inondazioni nelle zone basse. La tempesta tropicale Mekkhala sta attraversando il Giappone sudoccidentale, mentre la tempesta tropicale Higos si sta spostando verso nord dal sud del Giappone, portando forti piogge in molte parti del Paese. L’agenzia meteorologica giapponese ha emesso un secondo livello di allerta più alto per le frane in alcune prefetture nelle regioni centrali di Kyushu e Chugoku. Secondo l’emittente giapponese NHK, i voli in partenza da Okinawa sono stati cancellati e i servizi di autobus locali e la monorotaia sono stati sospesi questa mattina.