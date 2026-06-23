GdF, Mattarella: "Esprime valori Carta, coesione, solidarietà e giustizia sociale"

(LaPresse) “Ho ribadito l’apprezzamento e la riconoscenza della Repubblica per l’opera della Guardia di Finanza. Un corpo capace di continuità, come dimostrano gli oltre due secoli e mezzo di storia”, che incarna “il legame con la tradizione e capacità di adattarsi al futuro. La GdF è stata protagonista della liberazione dal nazifascismo e ha contribuito in modo significativo a esprimere i valori costituzionali, coesione, solidarietà e giustizia sociale e nel terreno impegnativo dell’economia”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’incontro, al Quirinale, con il comandante generale e una rappresentanza della Guardia di Finanza in occasione del 252° anniversario del Corpo.