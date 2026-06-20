Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: distrutti veicoli e infrastrutture

(LaPresse) Almeno dieci persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo che ha colpito la città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina. A riferirlo sono le autorità locali, che hanno diffuso il bilancio provvisorio dell’azione militare. Secondo il Servizio statale di emergenza ucraino, l’onda d’urto dell’esplosione e la caduta di detriti hanno causato danni a veicoli e infrastrutture nella zona colpita, aggravando l’impatto dell’attacco sulla città. Le squadre di soccorso sono intervenute per mettere in sicurezza l’area e spegnere eventuali focolai: le autorità hanno successivamente confermato che l’incendio sviluppatosi è stato completamente domato.