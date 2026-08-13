Ecuador, cocaina con il volto di Haaland: il maxi sequestro al confine con la Colombia

In Ecuador la polizia ha dichiarato di aver sequestrato un carico di pacchi contenenti 369 chilogrammi di cocaina nei pressi del confine con la Colombia. Una perquisizione ha portato alla luce 370 pacchi di droga nascosti in camion. Le immagini diffuse mostrano i pacchi con l’immagine della stella del calcio norvegese Erling Haaland. La sua immagine ha scatenato un’ondata di video e immagini virali in tutto il mondo. Accanto a una foto di Haaland con indosso la maglia della nazionale norvegese, sui pacchetti erano raffigurati anche il trofeo della Coppa del Mondo e un pallone. Tra i pacchetti sequestrati ed esposti a terra dagli agenti, se ne poteva vedere anche uno con il nome e l’immagine del capitano della nazionale argentina, Lionel Messi.