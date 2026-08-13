Minnesota, 41enne uccide moglie e figlia di 7 anni nell'asilo nido di famiglia

Un uomo del Minnesota ha ucciso la moglie e la figlia di 7 anni mentre alcuni bambini erano riuniti nell’asilo nido a domicilio gestito dalla coppia, prima di togliersi la vita. La polizia ritiene che, qualche tempo prima dell’aggressione, l’uomo abbia ucciso anche una parente di 78 anni nella sua abitazione. L’uomo, di 41 anni, si è sparato a morte dopo aver accoltellato la moglie e la figlia nel loro asilo nido a Hopkins, un sobborgo di Minneapolis. Gli altri sei bambini presenti al “Brown Bear Childcare” non hanno riportato lesioni.