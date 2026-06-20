Londra, scontro tra treni a Bedford: un morto e 89 feriti

(LaPresse) Incidente ferroviario a nord di Londra, dove due treni si sono scontrati nei pressi di Bedford, nel Bedfordshire, lungo le linee che collegano la stazione di St. Pancras con l’Inghilterra centrale. Il bilancio è di una vittima e numerosi feriti. La British Transport Police ha confermato la morte di una persona nello schianto avvenuto a circa 90 chilometri dalla capitale britannica. Secondo quanto riportato dai media locali, il numero dei feriti è salito a 89. Tra questi, 11 persone sarebbero in condizioni considerate “molto gravi”, come riferito da un portavoce del Servizio Ambulanza dell’Est dell’Inghilterra. Sul luogo dell’incidente sono intervenute oltre 20 ambulanze, oltre ai soccorritori e alle squadre di emergenza impegnate nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area.