Londra, scontro tra due treni: morto un macchinista

L’incidente è avvenuto a 90 chilometri da Londra. Un convoglio fermo per un guasto è stato tamponato da un altro

A Bedford, 90 chilometri a nord di Londra, si è verificata una collisione fra due treni. Secondo le testimonianze delle persone a bordo, l’impatto sarebbe stato improvviso e la terza carrozza di uno dei due convogli sarebbe “uscita dai binari”. I treni erano entrambi diretti alla stazione di Londra St. Pancras. Uno proveniva da Nottingham, l’altro da Corby, nella contea inglese del Northamptonshire. Secondo quanto riferito da Sky News, il treno colpito sarebbe rimasto fermo per un guasto e sarebbe stato tamponato dal secondo, che viaggiava nella stessa direzione.

I servizi di soccorso dell’East of England hanno inviato sul luogo squadre di intervento e anche un’eliambulanza. Diverse le persone ferite, come ha scritto sui social il ministro della Salute britannico, James Murray.

I am being kept updated on the collision of two trains between Luton and Bedford. A number of people have been injured and I thank first responders who are helping those affected.



The @EastEnglandAmb is working with emergency services to support passengers who need further care. https://t.co/hlyeqqNhAW — James Murray (@jamesmurray_ldn) June 19, 2026

Stando a quanto riferisce il Times, il macchinista di uno dei due treni che si sono scontrati sarebbe deceduto: lo ha confermato la British Transport Police con una nota ufficiale sul proprio sito web.

Il messaggio di vicinanza del premier britannico, Keir Starmer, è arrivato nel corso della serata. “I miei pensieri vanno alla famiglia della persona che purtroppo ha perso la vita, e con coloro che sono rimasti gravemente feriti”, ha scritto su X il primo ministro. “Sono grato ai servizi di emergenza per la rapida risposta a questo tragico episodio”.