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domenica 14 giugno 2026

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Papa: "Grazie per il viaggio in Spagna, vicino alle Filippine colpite dal terremoto"

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“Esprimo la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna e ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con entusiasmo e devozione. Sono grato a Sua maestà il re, ringrazio con affetto i vescovi e la comunità che ho visitato e l’intera Chiesa che è in Spagna. Que Dios bendiga siempre a Espana”. Così Papa Leone XIV al termine dell’Angelus di oggi in piazza San Pietro a Roma. “Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine, colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità”, ha poi aggiunto il Pontefice.

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