Vannacci: "Ginocchiere? Io non l'avrei recepita come offesa sessista"

Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, commenta la frase del deputato M5S Francesco Silvestri alla Camera rivolta alla premier Giorgia Meloni, “lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda”, in riferimento all’atteggiamento verso Usa e Israele. “Io sono una persona di mondo, ho vissuto in caserma, ci sono molte sfumature della lingua che non mi fanno percepire né il sessismo né le ipotetiche offese. Se fosse stata detta e me e mi mettessi nei panni di una donna, probabilmente non l’avrei recepita come una possibile offesa sessista. Però io non sono una donna e non ho questa sensibilità”, ha detto il generale nel punto stampa dopo il suo intervento all’assemblea costituente di FnV.