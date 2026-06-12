Mondiali 2026, a Gaza alcuni sfollati palestinesi si riuniscono per vedere Messico-Sudafrica

Alcuni palestinesi sfollati si sono riuniti giovedì in un bar di Khan Younis per seguire la prima partita dei Mondiali 2026 tra Messico e Sudafrica. La nazionale palestinese è arrivata a un passo dalla qualificazione al torneo, ma non è riuscita a entrare nel gruppo delle 48 squadre. Mentre gli sfollati si godevano la partita a Khan Younis, i residenti nella parte centrale della Striscia di Gaza sono stati avvertiti dall’esercito israeliano di fuggire in vista degli attacchi che hanno colpito Deir al Balah e Maghazi.