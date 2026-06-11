Mondiali 2026, il match inaugurale Messico-Sudafrica finisce 2-0

Buona la prima per il Messico al Mondiale 2026. Allo stadio Atzeca di Città del Messico, la nazionale di casa ha battuto 2-0 il Sudafrica nella partita che ha inaugurato la competizione e ora vola in testa al Gruppo A con i primi tre punti. Prima del match non è mancata la cerimonia di inaugurazione, un maxi show con grandi artisti internazionali come Andrea Bocelli e Shakira.
I momenti salienti del match
Vantaggio al 9′ di Quinones e raddoppio di Raul Jimenez al 67′. I Bafana Bafana (come viene soprannominata la nazionale di calcio sudafricana) hanno giocato in 10 uomini dal 4′ del secondo tempo per l’espulsione di Sithole. Nel finale rosso diretto per Zwane (Sudafrica) e Montes (Messico).
Messico-Sudafrica: il tabellino
Messico (4-1-4-1): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira (76′ Alvarez); Alvarado, Gutierrez (66′ Mora), Fidalgo (66′ Chavez), Quinones (79′ Vega); Jimenez (76′ Gonzalez). Ct. Aguirre
Sudafrica (5-3-2): Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (76′ Appollis); Mokoena, Sithole, Adams (62′ Zwane); Foster (57′ Mbatha), Rayners (76′ Makgopa). Ct. Broos
Marcatori: 9′ Quinones, 67′ Jimenez
Arbitro: Pereira Sampaio
Ammoniti: Mokoena, Gutierrez, Sibisi
Espulsi: Sithole, Zwane, Montes
A Città del Messico scontri tra tifosi e polizia
All’esterno dello stadio Azteca di Città del Messico, mentre era in corso la sfida inaugurale del Mondiale 2026, ci sono stati momenti di tensione tra manifestanti e polizia. Un gruppo di persone ha forzato il perimetro di sicurezza per raggiungere uno degli ingressi dell’edificio, dove il personale di sicurezza ha impedito loro di proseguire. Durante gli scontri, riferiscono i media locali, sono stati lanciati oggetti di ogni genere. Al momento non si sa se ci siano stati feriti o arresti.